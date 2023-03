OL : Gusto vendu à Chelsea, Aulas fait une annonce

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Cet hiver, l’OL a touché le pactole en vendant Malo Gusto à Chelsea pour 35 millions d’euros avant de le récupérer pour six mois en prêt.

Malo Gusto, 55 matchs avec les professionnels à l’Olympique Lyonnais et puis s’en va. Cet hiver, Jean-Michel Aulas a accepté une offre de 35 millions d’euros de la part de Chelsea pour le transfert de son défenseur de 19 ans. Une vente inattendue et qui a provoqué la colère des supporters, lesquels estiment qu’un départ aussi précipité de Malo Gusto est perçu comme un manque d’ambition de la part de l’état-major de l’OL. Présent lors du congrès de l’association européenne des clubs (ECA), Jean-Michel Aulas est revenu sur les conditions de ce transfert. L’occasion pour le président de l’Olympique Lyonnais de faire part de son désarroi en ce qui concerne la vente de Malo Gusto, laquelle n’était pas prévue avant l’offre XXL transmise cet hiver par les dirigeants de Chelsea. Jean-Michel Aulas a par ailleurs fait savoir que l'OL allait se mettre à la recherche... d'un jeune joueur afin de combler le départ de Malo Gusto.

Aulas dépité par le départ si tôt de Gusto

« Chelsea, c’est une histoire qui est particulière parce qu’il a effectivement développé un modèle pour investir sur de jeunes joueurs à long terme et ça vient affaiblir notre stratégie qui est un dispositif de formation. L’OL est l’un des meilleurs clubs dans le domaine de la formation et quand Chelsea vient acheter Malo Gusto qui n’a que 50 matchs en Ligue 1, c’est une perte incroyable qu’on essaie de compenser sur le plan financier. Mais les joueurs de cette valeur sont difficilement compensables. Pour nous, ce n’est pas une bonne nouvelle que les investisseurs américains réfléchissent plus sur le court terme que le long terme. Et ça a été une perte terrible de ne plus avoir Malo Gusto qui, en plus, s’est blessé. Donc pour l’année prochaine, il faudra avoir un autre jeune pour le remplacer » a prévenu Jean-Michel Aulas. Que les supporters de l’OL ne s’attendent donc pas à voir un joueur du calibre de Nicolas Tagliafico pour occuper le flanc droit de la défense lyonnaise l’an prochain. C’est à priori sur un nouveau cycle avec un jeune latéral en pré-formation que l’OL va repartir pour combler le départ à Chelsea de Malo Gusto.