OL : Guimarães et Paquera, la belle histoire ne touche pas Newcastle

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Non retenu par ses dirigeants, Lucas Paqueta pourrait quitter l’Olympique Lyonnais cet été en cas d’offre satisfaisante. Newcastle fait partie des clubs intéressés. Mais s’ils devaient agir sur ce dossier, les Magpies ne se laisseraient pas influencer par leur milieu Bruno Guimarães.

Lors de la double conférence de presse organisée vendredi, l’Olympique Lyonnais a fait le point sur l’avenir de plusieurs joueurs. Et notamment sur la situation de Lucas Paqueta. Le milieu polyvalent représente sûrement la plus grosse valeur marchande de l’effectif, et n’est pas retenu par ses dirigeants qui réclameraient 60 millions d’euros pour son transfert. Pour le moment, personne ne s’est aligné malgré les offres révélées par Jean-Michel Aulas.

Des offres pour Paqueta

« Il y a des propositions pour lui, a annonçait le président de l’Olympique Lyonnais devant les médias. Il y a un certain nombre de joueurs qui peuvent se sentir complétement dans le projet, et d'autres qui ne le sont pas. Economiquement, on a les moyens d'aller au bout de nos idées et des objectifs. Pour Lucas, évidemment le sujet s'est posé, on réfléchit. L'entraîneur nous a donné son avis et il y aura aussi ce que veulent faire les footballeurs. » De son côté, le Brésilien pourrait être tenté de rejoindre son ami et ancien coéquipier Bruno Guimarães, qui vante ses mérites à Newcastle.

Mais d’après le journaliste de Sky Sports Pete Graves, les Magpies ne se laisseront pas attendrir. « Ils ne le recruteront pas seulement parce que c'est l'ami de Bruno, parce que ce n'est pas leur manière de travailler, a prévenu notre confrère sur la chaîne YouTube Loaded Mag NUFC. Ils le feront signer s'ils pensent que c'est le bon joueur pour l'équipe. C'est indéniablement un joueur de qualité. Mais selon moi, le poste de milieu axial n'est pas vraiment prioritaire. Ce serait une signature "romantique", bien sûr, parce que c'est le meilleur ami de Bruno, qui a été absolument fantastique. Mais pour moi, ce n'est pas d'actualité pour le moment. » Surtout au prix réclamé par l’Olympique Lyonnais.