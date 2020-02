OL : Guimaraes convoqué par le Brésil après la Juventus ?

Dans : OL.

Juninho a indiqué que Bruno Guimaraes avait été supervisé par l'équipe du Brésil ce mercredi soir et que le milieu devrait être convoqué rapidement par Tite.

S’il est capitaine de l’équipe olympique du Brésil, Bruno Guimaraes n’a pas encore porté le maillot de la Seleçao, mais à priori cela ne devrait pas tarder. Après la victoire de l’Olympique Lyonnais contre la Juventus, Juninho a en effet confié que deux représentants du sélectionneur national brésilien étaient présents dans les tribunes du Groupama Stadium. Et le directeur sportif brésilien de l’OL estime que le milieu de terrain a justifié sa future présence avec l’équipe du Brésil.

« C’est un joueur qui a été très bien formé au Brésil, ce qui est assez rare, mais c’est aussi un joueur qui a beaucoup d’humilité, qui a toujours le désir d’apprendre. On voit qu’il a la capacité de voir des situations avant les autres. J’ai parlé d’un joueur devant la défense et toutes les grandes équipes ont ce genre de joueur, capable de relancer, de garder le ballon quand il le faut. Il a toutes les qualités pour devenir un très très grand joueur et c’est pour cela que les émissaires du Brésil étaient là. Il sera appelé pour la première fois après une telle prestation », a indiqué, sur RMC, Juninho.