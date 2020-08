OL : Guardiola se méfie de Lyon, Roustan sait pourquoi

Dans : OL.

A la veille du match entre Lyon et Manchester City, Pep Guardiola a prévenu ses joueurs qu'il fallait se méfier de l'OL. Didier Roustan valide.

Manchester City est le grandissime favori du quart de finale de la Ligue des champions qui l’opposera samedi soir à l’Olympique Lyonnais. Mais, face à la presse, Pep Guardiola est resté d’une prudence absolue, l’entraîneur des Citizens rappelant que récemment la formation de Rudi Garcia avait posé bien des problèmes au Paris Saint-Germain et à la Juventus. Sur la chaîne L’Equipe, Didier Roustan reconnaît que Pep Guardiola a probablement préféré ne pas crier victoire trop vite, car si l’OL est un adversaire à sa mesure, compte tenu du format de ce Final 8, tout est possible. Et cette prudence est facilement compréhensible.

« Guardiola a raison, c’est juste un match et tu as intérêt à être vigilant et ne pas te dire « L’OL est la plus faible équipe des huit, quelle chance on a.. ». Alors oui, il vaut mieux tomber contre la plus faible des huit équipes qualifiées, mais forcément cette équipe de Lyon a des qualités, elle a éliminé la Juventus, tu as des bons joueurs au milieu de terrain, tu as Depay, Marcelo est sécurisé avec Marçal et Denayer, ça roule. C’est là que City est le plus en danger, en face ce n’st pas une équipe de National, et je le redis, ça se joue c’est sur un match », a confié Didier Roustan, qui sait que le football a parfois réservé des surprises bien plus grandes qu’une victoire de Lyon contre Manchester City.