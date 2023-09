OL ‍: Grosso sort du silence, plusieurs joueurs vont le détester

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Invité de la chaîne télé de l'Olympique Lyonnais, Fabio Grosso a clairement expliqué ses méthodes. L'entraîneur italien ne va pas tout casser, mais il va muscler ses relations avec les joueurs.

Le successeur de Laurent Blanc a accordé au média de l’OL sa première longue interview, ce qui permet évidemment pour le club rhodanien de bien maitriser le message envoyé aux supporters. Arrivé il y a moins de deux semaines sur le banc de l’Olympique Lyonnais, le technicien italien a déjà pu voir comment fonctionnait son groupe. Et s’il a déjà montré ses muscles en mettant dans les tribunes de Brest Skelly Alvero, coupable d’être arrivé en retard à sa causerie d’avant-match, le champion du monde 2006, Fabio Grosso a précisé sa méthode. Sans vouloir impérativement passer pour un entraîneur à la poigne de fer, le technicien transalpin a clairement fixé les règles qui vont devoir être respectées par tout le monde. Un avertissement très clair à destination des joueurs lyonnais.

L'OL change les règles, Grosso est là pour ça

Fabio Grosso ne cassera pas tout, car il sait que le mercato d’hiver ne permettra pas de tout changer au sein de son groupe, alors il va changer les règles. C’est ce qu’il a précisé sur OL TV. « Pour moi, ce qui compte au-delà du terrain, c'est l’état d’esprit dans le vestiaire. Je suis en train d’organiser tout ça. Je n’aime pas quand il y a trop de règles, mais les règles que l’on met doivent être respectées. On sort de la difficulté dans un sport d’équipe en étant ensemble (…) Les joueurs qui veulent progresser m’adorent, les autres me détestent. Les choses que l’on décide de faire bien, on doit bien les faire. Après, il faut choisir de les faire ou pas. L’équipe doit devenir forte ensemble. Je ne crois pas trop à un système figé. Mon idée de jeu est d’avoir une équipe agressive qui essaye d’aller contre l’adversaire, solide défensivement et qui veut gagner (...) Mais avant tout, il faut poser les fondations », a prévenu l’entraîneur italien, lequel va devoir vite trouver des solutions, l'OL se déplaçant dimanche à Reims, qui s'est imposé mardi soir à Lille. Avant-dernier de Ligue 1, Lyon n'a plus réellement de temps à perdre.