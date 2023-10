OL ‍: Grosso ou les joueurs, le peuple lyonnais a tranché

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL continue de se casser la figure malgré le changement d'entraineur, et Fabio Grosso est trahi par certains de ses joueurs, qui s'épanchent dans les médias. Les supporters ne lui tournent pas le dos. Du moins pour le moment.

Rarement un changement d’entraineur aura eu aussi peu d’impact sur une équipe qui n’est, en théorie, pas à sa place étant donné son budget et son effectif. Mais Fabio Grosso est arrivé à l'OL et a tenté de changer beaucoup de choses, sur le plan de l’organisation, de la préparation physique, de la tactique, et du choix du joueur, sans parvenir à des résultats, mais surtout sans réussir à ce que son groupe adhère à sa méthode. Résultat, les résultats négatifs s’enchainent et les joueurs semblent même en train de le lâcher. Des confidences aux médias sur tous les problèmes internes, des plaintes sur les doubles séances et sur l’organisation de la semaine, cela râle beaucoup. Les joueurs se seraient même plaints de manquer de fraicheur face à Clermont en raison d’un rythme trop important lors des entrainements. Un discours qui ne passe pas du tout auprès de Fabio Grosso, qui essaye de tenir bon dans ce bras de fer.

Des crises d'autorité de la part de Grosso ?

Il peut en tout cas compter sur le soutien des supporters. Les suiveurs de l’OL ont décidé, pour le moment, de rester derrière leur entraineur malgré la situation catastrophique sur le plan sportif, et les tensions évidentes dans le vestiaire. « Ses multiples interventions pendant les séances, son obsession de discipline collective assimilée par certains à des « crises d’autorité », ses choix, ses compositions d’équipes, ses remontrances au groupe au sujet de la « taupe », suggèrent l’idée qu’il a cassé les codes. Il a pu perturber et agacer des joueurs, mais il plaît aux supporters qui réclamaient de la poigne et qui sont, pour le moment, avec lui », explique ainsi Jean-François Gomez, journaliste spécialiste de l’OL depuis de longues années, et qui sait que ce soutien à Grosso ne sera pas éternel si les résultats continuent d’être aussi inquiétants.