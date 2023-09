OL ‍: Grosso montre ses muscles, il ne lui dit pas bravo

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi soir, l'OL s'est encore incliné en Ligue 1 face au Stade Brestois. Rayan Cherki, sur le banc au coup d'envoi, a pas mal fait parler de lui.

Rayan Cherki pourrait voir son statut changer dans la durée à l'OL... En tout cas, pour sa première sortie avec les Gones, Fabio Grosso avait décidé de le laisser sur le banc au coup d'envoi. L'Italien aurait quelques doutes sur les capacités collectives du jeune Français. Cependant, on ne peut pas dire que son choix lui ait donné raison. En effet, l'OL s'est incliné face au Stade Brestois et s'enfonce un peu plus dans la crise. Dans l'After d'RMC, certains ont eu des mots très durs envers Rayan Cherki. C'est le cas de Kevin Diaz, qui a indiqué : « Aujourd'hui on a un entraîneur qui joue sa carrière et qui en une semaine fait le constat que Cherki n'est pas un joueur de haut niveau. C'est ce qu'on dit depuis trois ans mais les gens ne veulent pas l'entendre ». De quoi faire logiquement réagir...

Cherki victime d'injustice à l'OL ?

Sur son compte X, Espoirs du Football a en effet tenu à relativiser les choses autour du joueur formé à l'OL. Et il commence à pester contre les critiques trop faciles à son sujet : « Ce Cherki bashing, même quand il est sur le banc, commence à être ridicule. Il a 20 ans et on veut lui faire porter tous les maux de l'OL. Je ne l'idolâtre pas, et je sais reconnaître ses défauts, mais on a surtout vu que le match n'a pas donné raison à Grosso, loin de là. L'OL concède presque 30 tirs contre Brest, et on vient nous parler de Cherki qui n'était pas titulaire. A un moment, ça devient gênant de tout lui mettre sur le dos ... Il est malheureusement catalogué "arabe + dribbleur = Ben Arfa = idiot" depuis qu'il est médiatisé ... ». Lors de la prochaine journée en Ligue 1, l'OL se rendra du côté de Reims. Un autre déplacement qui s'annonce périlleux. Reste à savoir si Fabio Grosso reverra ses plans concernant Rayan Cherki, qui ne laisse décidément pas indifférent.