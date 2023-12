OL ‍: Grosse marque de confiance pour Pierre Sage, deux arrivées validées

Pierre Sage continue de monter en puissance à Lyon, puisque le club lui a laissé le loisir de choisir son staff pour la suite de la saison.

Pour un entraineur intérimaire, c’est une très belle marque de confiance que va prochainement officialiser l'OL. Toujours considéré comme un technicien qui rend service pour secourir l’équipe première de son club, Pierre Sage voit néanmoins son pouvoir s’étendre puisque l’ancien entraineur adjoint du Red Star a pu choisir son staff. Ce dernier était assez bancal ces dernières semaines en raison du départ de Fabio Grosso et de son principal adjoint. Désormais, Jean-François Vuillez, qui avait lui-même été entraineur intérimaire après le départ de Laurent Blanc, quitte le staff de l’équipe première également.

