OL ‍: Gros recadrage avant Reims, ça va encore chauffer

Avant son déplacement à Reims le week-end prochain, l’Olympique Lyonnais aura de nouveau affaire à ses fans mécontents. Deux groupes de supporters ont prévu un dernier coup de pression à l’aéroport.

A peine revenu, Fabio Grosso se retrouve confronté à une urgence de résultats. Le nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais devra vite enregistrer la première victoire de la saison. Ce sera effectivement le seul et unique objectif lors du déplacement à Reims dimanche. Et au cas où l’Italien et ses hommes n’avaient pas compris la situation, les Bad Gones et Lyon 1950, les deux principaux groupes de supporters, seront là pour leur remettre un coup de pression à l’aéroport.

« Nous sommes tristes, frustrés, en colère lorsque nous voyons notre club perdu dans les bas-fonds du championnat... loin, bien loin, trop loin du rang de son statut de club phare du football français, usant de notre patience, peut-on lire dans le communiqué commun des deux associations. Mais nous sommes présents. Faisant vivre nos virages à domicile et tous les parcages à l'extérieur. »

« Nous ne lâchons pas, nous avons signifié au club, aux joueurs, nos attentes, nos doutes mais aussi nos espoirs, ont rappelé les groupes de supporters, notamment après la défaite contre le Paris Saint-Germain (4-1) le 3 septembre dernier. Et c'est dans cette optique que nous appelons tous les supporters à se rassembler ce samedi à 16h30 devant le Terminal affaire de l'aéroport de Bron afin de leur montrer encore une fois notre soutien et cette passion qui nous anime. »

« Pas là que pour supporter »

« Contrairement à ce que certains s'évertuent à répéter, nous ne sommes pas là que pour supporter, ont-ils prévenu. Nous sommes là pour encourager, accompagner, aider, secouer, soutenir notre équipe. Par notre présence, nos chants, notre légitimité, mais aussi nos coups de gueule ou de pression. Notre but commun, voir l'OL relever la tête, honorer ses couleurs qui font notre fierté, ce maillot qui représente tant à nos yeux. Encore une fois, et à jamais... Allez l'OL ! » Autant dire qu’une nouvelle contre-performance passerait mal.