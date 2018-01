OL : Grenier riposte à cette sale rumeur qui traîne

Dans : OL, Ligue 1.

Clément Grenier a entamé la dernière ligne droite de sa carrière à l'Olympique Lyonnais, le milieu de terrain rhodanien, pur produit du centre de formation de l'OL, étant en fin de contrat. Envoyé dans les tribunes par Bruno Genesio, depuis son retour de prêt à l'AS Rome, Clément Grenier reste donc patient et ne s'emballe pas. Cependant, dans les colonnes de France-Football, le joueur de 27 ans tient à tordre le coup à cette rumeur qui fait de lui un fêtard avéré, ce qui nuirait à sa carrière.

Pour Clément Grenier, toutes ces critiques sont lamentables et totalement infondées. « Si je me sens toujours joueur de foot ? Oui évidemment, je suis au quotidien à l’entraînement, je travaille beaucoup malgré ce que j’ai pu entendre. Je suis un bosseur depuis toujours. Les critiques sur mon hygiène de vie ? Cela me passe au-dessus. Il y a tellement de choses de dites, et souvent des bêtises. Je me suis déjà exprimé là-dessus, je suis à l’aise avec ça. J’étais dans une période délicate, j’avais un staphylocoque, je ne savais pas si j’allais rejouer au footballeur et je n’étais plus footballeur à ce moment-là (...) A ce moment-là, oui j’ai profité de la vie avec des amis, comme beaucoup l’auraient fait à ma place. Mais sans plus (...) On est des êtres humains. Je suis comme tout le monde. Parfois j’ai envie de sortir, parfois non. Je n’ai aucun problème de ce côté-là », a expliqué Clément Grenier, qui n'a pas l'intention de traîner cette étiquette trop longtemps à cet instant de sa carrière. Car forcément, les clubs intéressés par le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais pourraient finir par avoir des doutes.