OL : Gratuit mais pas low cost, ce renfort fait le bonheur de Lyon !

Dans : OL, Ligue 1.

S'il a signé dès le mercato d'hiver 2018 à l'Olympique Lyonnais, Léo Dubois a attendu l'été pour poser ses valises dans la capitale des Gaules une fois son contrat avec le FC Nantes terminé. Mais les débuts à l'OL du défenseur de 24 ans n'ont pas été ceux qu'il attendait, Bruno Genesio lui préférant souvent Rafael et Kenny Tete. Mais plutôt que de gamberger et de baisser la tête, Léo Dubois a travaillé encore plus et sans jamais se plaindre de son faible temps de jeu. S'il a tout de même demandé à rencontrer Bruno Genesio afin d'en avoir le coeur net, il a vite compris que son entraîneur misait sur lui s'il démontrait qu'il pouvait le faire.

Et à force de bosser, non seulement Leo Dubois a eu du temps de jeu, mais il a en plus prouvé face à Saint-Etienne et plus récemment au Paris Saint-Germain qu'il était clairement au niveau attendu par l'Olympique Lyonnais. Pas de quoi étonner Bruno Genesio. « En général, il y a beaucoup d’attentes lorsqu’on recrute des joueurs. Là où on a évolué dernièrement, c’est qu’on laisse un peu plus de temps à nos recrues. Forcément, on s’y retrouve. Ç’a toujours été très, très clair entre lui et moi. Il a beaucoup travaillé et il s’est toujours remis en question. Il n’a pas fait preuve d’états d’âme négatifs. En général, quand on se comporte comme ça, on est récompensé à un moment donné », constate avec plaisir, dans L'Equipe, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, qui avait milité auprès de Jean-Michel Aulas afin de faire venir Léo Dubois. Pari gagné.