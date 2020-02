OL : Govou annonce une catastrophe pour Lyon

Dans : OL.

Même si Jean-Michel Aulas fait feu de tout bois pour convaincre que l'Olympique Lyonnais va bien, le classement de l'OL en Ligue 1 inquiète. Et même des proches du club n'y croient plus.

La qualification pour les demi-finales de la Coupe de France, après un triste match contre l’Olympique de Marseille, n’a pas suffi à relancer l’enthousiasme autour de l’Olympique Lyonnais, le nul concédé dimanche face à Strasbourg au Groupama Stadium ramenant l’équipe de Rudi Garcia à la dure réalité. Et l’argument de jouer sur les quatre tableaux ne fait plus office de paratonnerre, même si Jean-Michel Aulas s’y accroche avec la ténacité qu’on lui connaît. Ce mardi, revenant sur les performances de l’OL, Sidney Govou avoue ne plus réellement croire que cette équipe lyonnaise fera des miracles d’ici la fin de la saison. Et l’ancien buteur des grandes années estime même que l’Europe pourrait bien se refuser à Lyon en fin de saison.

A l’occasion d’une chronique dans Le Progrès, Sidney Govou dresse un bilan guère réjouissant pour les supporters de l’Olympique Lyonnais. « On a pris trop de retard en championnat pour finir dans les trois, voire les cinq premiers. Je pense qu’on n’a pas la qualité nécessaire pour jouer ces quatre tableaux (…) Dire qu’on est en lice dans plein de compétitions, ça n’a pas de sens quand tu proposes aussi peu de jeu et qu’à la fin, tu peux tout perdre. Lyon doit faire une coupe d’Europe, mais je pense qu’on ne l’accrochera même pas », prévient Sidney Govou, qui a bien vu que l’OL avait pris un point miraculeux ou presque contre Strasbourg tant le niveau de jeu de l’équipe de Rudi Garcia avait été faible. Si l'Olympique Lyonnais finit non-européen, nul doute qu'il pourrait tout de même y avoir du grabuge.