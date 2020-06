OL : Gouiri ne part pas en stage, il file à Nice !

Dans : OL.

Amine Gouiri était convoqué pour le stage que Lyon effectue à Evian. Mais finalement le jeune joueur de l'OL n'a fait pas fait le court voyage avec ses coéquipiers.

Ce dimanche, peu avant 15h, l’Olympique Lyonnais a communiqué la liste des joueurs qui partaient à Evian où Rudi Garcia et ses joueurs passeront une semaine avant un retour samedi prochain pour un premier match amical face à Nice au Groupama Stadium. Dans cette liste, deux joueurs dont l’avenir à l’OL est incertain, à savoir Martin Terrier, proche du Stade Rennais, et Amine Gouiri qui est lui cité comme très près de signer à Nice. Et les choses ont visiblement évolué ces dernières heures puisque finalement Amine Gouiri n’est pas parti avec ses coéquipiers lyonnais vers la cité thermale.

Benjamin Quarez annonce en effet que le jeune attaquant de l’OL est resté à Lyon pour finaliser son départ. « Convoqué au préalable pour le stage à Evian, Amine Gouiri n’est pas parti avec le groupe finalement. L’attaquant est en partance pour l’OGC Nice », précise le journaliste de Goal. L’attaquant formé à l’Olympique Lyonnais est désormais attendu en début de semaine par le Gym où il devrait rapidement s’engager. Le hasard du calendrier fait que dans six jours, l’OL jouera son deuxième match de préparation contre Nice, il n’est toutefois pas certain que Patrick Vieira lancera Amine Gouiri dans le grand bain à cette occasion si ce dernier signe d’ici cette date.