OL : Giroud priorité n°1 de Lyon au mercato d'été ?

Dans : OL.

Lors du mercato hivernal, le nom d’Olivier Giroud a régulièrement été associé à l’OL, notamment afin de combler un potentiel départ de Moussa Dembélé.

Finalement, l’ancien attaquant du Celtic Glasgow est resté à l’Olympique Lyonnais. Mais à moins d’une grosse surprise, Moussa Dembélé fera ses valises l’été prochain pour rallier les rangs d'une grosse écurie anglaise au mercato. Manchester United et Chelsea le suivent avec attention, et sont prêts à débourser plus de 50 ME cash pour le recruter. Un transfert qui, s’il se confirme, va pousser l’Olympique Lyonnais à recruter un buteur d’envergure internationale au mercato. Dans cette optique, la piste Olivier Giroud est toujours d’actualité, selon les informations récoltées par Tutto Mercato Web.

Le média explique en effet que la Lazio de Rome et l’Olympique Lyonnais, intéressés par Olivier Giroud au mois de janvier dernier, sont toujours sur les traces de l’attaquant de Chelsea. Il faut dire que depuis son transfert avorté en Italie à la fin du mois de janvier, le buteur de l’Equipe de France a retrouvé du temps de jeu et le chemin des filets, ce qui a augmenté encore un peu plus sa cote auprès des clubs intéressés. Préféré à Michy Batshuayi par Frank Lampard durant l’absence du titulaire Tammy Abraham, l’ancien buteur d’Arsenal et de Montpellier ne devrait pas rester à Chelsea à l’issue de la saison, alors que son contrat expire en juin 2020. Reste maintenant à voir qui parviendra à rafler la mise dans le dossier Olivier Giroud, disponible pour zéro euro au mercato. Une opportunité en or que l’Olympique Lyonnais ne souhaite pas rater alors que Jean-Michel Aulas a exprimé à plusieurs reprises par le passé son intérêt pour l’attaquant n°1 de l’Equipe de France. De plus, son profil a d’ores et déjà été validé par Rudi Garcia…