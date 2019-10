OL : Gilles Favard révèle pourquoi Lyon a choisi Garcia

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Le 14 octobre dernier, l’Olympique Lyonnais annonçait dans un communiqué la signature de Rudi Garcia, lequel a été choisi par l’état-major rhodanien pour succéder à Sylvinho. Un choix étonnant de la part de l’OL, qui a surpris la majorité des supporters du club. D’autant qu’en parallèle, un entraîneur réputé comme Laurent Blanc était disponible, et a également été reçu par Jean-Michel Aulas. Pour de nombreux observateurs, il était absolument évident que ce choix de nommer Rudi Garcia est celui de JMA, et que Juninho n’a pas eu son mot à dire dans ce dossier après l’échec Sylvinho.

La réalité est bien différente selon Gilles Favard. En effet, sur le plateau de L’Equipe du Soir, le consultant a affirmé que c’était bel et bien Juninho qui avait choisi de nommer Rudi Garcia à la tête de l’équipe professionnelle de l’Olympique Lyonnais. Pour « Le Spectre », qui va plus loin dans ses explications, le feeling n’est tout simplement pas passé entre Laurent Blanc et Juninho durant l’entretien entre les deux hommes. Le staff pléthorique de l’ancien coach du PSG (seulement 3 adjoints en réalité) ne serait donc qu’une excuse pour l’OL et pour son directeur sportif, qui n’a tout simplement pas eu de coup de cœur footballistique avec Laurent Blanc. Une révélation qui ne devrait pas manquer de faire réagir…