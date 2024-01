OL : Gift Orban, un « extraterrestre » signe à Lyon !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Tapis dans l’ombre, l’OL a réalisé un superbe coup sur le marché des transferts en ce mois de janvier en finalisant l’arrivée de Gift Orban en provenance de La Gantoise pour 12 millions d’euros.

En s’attachant les services de Gift Orban, l’Olympique Lyonnais recrute l’un des attaquants les plus convoités d’Europe il y a encore quelques mois. Auteur d’une saison 2022-2023 totalement folle en Belgique avec 20 buts et 2 passes décisives, le buteur nigérian arrive à l’OL avec le statut d’un immense espoir. Contre toute attente, Gift Orban n’avait finalement pas quitté La Gantoise lors du mercato estival et cela a plombé le natif de Benue, qui a perdu la confiance et son statut de titulaire. Tout de même auteur de 12 buts depuis le début de la saison, il arrive à Lyon avec l’idée de se relancer et de s’imposer dans un championnat du top 5 européen.

Journaliste belge invité sur RMC, Guillaume Gautier a donné son avis sur le nouvel attaquant des Gones. Selon lui, John Textor et David Friio ont réalisé un très bon coup dans la mesure où lorsqu’il est en forme, Gift Orban est purement exceptionnel. « Si on parle du Gift Orban de la saison dernière, c’était vraiment un extraterrestre. Je pense qu’il a mis 20 buts en 21 matchs, quelque chose comme ça. Des buts complètement fous. Il était non seulement en feu mais tout ce qu’il tentait, ça réussissait. Il a mis beaucoup de buts incroyables, il est très puissant sur les appuis, il peut rendre un défenseur fou avec le ballon dans les pieds » analyse le journaliste avant de conclure.

Gift Orban, un excellent coup pour l'OL ?

« Je pense qu’il s’est vu partir cet été et finalement, ça ne s’est jamais fait. On parlait de transfert à 30 ou 40 millions d’euros et cette saison, il est devenu troisième attaquant dans la hiérarchie à La Gantoise. Il a perdu ce statut de titulaire et cela a eu un impact sur sa confiance. Il a mis une dizaine de buts, principalement en Conférence League mais en championnat, il n’était plus du tout titulaire. C’est un pur neuf, il jouait dans un système à deux attaquants dans un 3-5-2 » a analysé le journaliste belge, spécialiste de La Gantoise et qui connait très bien Gift Orban. Il sera maintenant intéressant de voir comment Pierre Sage compte utiliser son nouveau buteur lors de la seconde partie de saison. Une attaque à deux avec Alexandre Lacazette fait déjà saliver les supporters rhodaniens.