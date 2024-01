OL ‍: Gift Orban monte dans l’avion, il arrive à Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le transfert de Gift Orban à l’Olympique Lyonnais ne fait plus aucun doute. Bouclé selon Fabrizio Romano et L’Equipe pour 13 millions d’euros, le deal n’a plus aucune raison de capoter. Et pour cause, le spécialiste du mercato confirme ce mercredi midi que tout est en place pour la signature de l’attaquant nigérian à l’OL. Gift Orban ainsi que son agent ont pris la direction de Lyon, où ils sont attendus pour que le joueur passe sa visite médicale. Une fois que cette étape sera passée, le joueur s’engagera en faveur des Gones pour quatre ans et demi soit jusqu’en juin 2029. Un joli coup de la part de l’Olympique Lyonnais, qui espère maintenant boucler au moins un renfort offensif de plus et qui continue de négocier les transferts de Saïd Benrahma et d’Arnaut Danjuma.