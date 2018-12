OL : Genesio se fait menaçant envers certains de ses joueurs

Dans : OL, Coupe de la Ligue, Coupe.

Bruno Genesio (après la victoire de Lyon 3 à 2 contre Amiens après avoir mené 3-0 en jouant à 11 contre 10) : « On a justement trop joué à notre main. D'une part, il faut respecter l'adversaire ; d'autre part, si on veut aller plus haut et plus loin, il faut être beaucoup plus exigeant avec nous-mêmes, y compris dans les matches qui peuvent paraître plus simples grâce notamment à des faits de jeu. Si ce n'est pas le cas, on va vers de grosses désillusions. Je peux comprendre un relâchement, mais pas à ce point-là. Pas en menant 3-0 à 11 contre 10 (...) on ne peut pas se permettre de trembler jusqu'à la dernière minute. Ce n'est pas normal, il faudra corriger ça dès samedi (à Montpellier) sinon on risque une vraie sanction. Si certains ne veulent pas comprendre, j'ai un effectif conséquent pour faire jouer la concurrence. »