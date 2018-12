OL : Genesio rêve de défier le grand Real de Benzema à Lyon !

Dans : OL, Ligue des Champions.

Attendus au tournant après la qualification en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, les joueurs de l’Olympique Lyonnais ont fait le travail face à Monaco, dimanche soir au Groupama Stadium. Un succès net et sans bavures qui permet d’attendre dans la sérénité la plus totale le tirage au sort de la Ligue des Champions. Un tirage dont l’entraîneur rhodanien Bruno Genesio sera évidemment très attentif, lui qui a d’ores et déjà une petite préférence. Effectivement, le coach de l’OL adorerait tirer le Real Madrid, et ainsi retrouver Karim Benzema, l’ancien enfant prodige du club lyonnais.

« Là, quoiqu’il arrive, ce sera une grosse équipe, a confirmé Bruno Genesio après la victoire de son équipe face à Monaco (3-0). Les six que l’on peut affronter sont des grandes équipes européennes. On prendra ce que le sort va nous réserver. J’aimerais bien un retour de Karim (Benzema) avec le Real. Ce serait sympa » a expliqué Bruno Genesio. Réponse aux alentours de midi, alors que l’Olympique Lyonnais pourrait également hériter du Borussia Dortmund, de Barcelone, du Bayern Munich, de la Juventus Turin ou encore du FC Porto.