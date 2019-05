OL : Genesio promet de balancer du lourd cet été !

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Auteur d’un excellent coaching face à Marseille avec notamment la titularisation d’un Maxwel Cornet étincelant, Bruno Genesio a réussi son Olympico, contrairement à son homologue Rudi Garcia. Le coach rhodanien a beau être critiqué par ses propres supporters, il reste un excellent technicien et l’a prouvé dimanche soir. Mais à l’issue de la saison, il quittera l’OL puisque son contrat ne sera pas prolongé. Et à l’issue de la victoire lyonnaise au Stade Vélodrome, l’entraîneur français de 52 ans a promis de faire quelques révélations, d'ici quelques semaines…

« Moi, je ne suis pas là pour juger ce qu’il se passe dans le camp d’en face. On a suffisamment de choses à faire chez nous… Des regrets, je n’en ai pas. On a pris la décision de terminer l’aventure en fin de saison. Vous savez pourquoi, tout le monde sait pourquoi. Maintenant, je veux bien terminer cette saison avec mon groupe. Et puis cet été, on fera un bilan. Et oui c’est clair que j’aurais des choses à dire » a expliqué en conférence de presse Bruno Genesio. Un excellent teasing de la part de l’entraîneur français, qui pourrait bien régler ses comptes avec une partie des supporters de l’OL, qui lui ont compliqué la vie durant de nombreux mois.