OL : Genesio prépare déjà à changer ses plans pour la Ligue des Champions

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Pas forcément dans les meilleures dispositions avant ce match couperet face à Donetsk, Nabil Fékir était même annoncé comme un possible remplaçant pour cette rencontre.

Le capitaine lyonnais a bien tenu sa place dès le coup d’envoi, et a même marqué le but qui a qualifié sa formation. Tout ce qu’il faut attendre d’un cadre et de la star offensive de l’équipe. Mais dans ce match parfois rugueux, le champion du monde tricolore s’est aussi pris un avertissement logique pour avoir coupé une contre-attaque adverse. Résultat, Nabil Fékir sera suspendu pour le match aller du 1/8e de finale, qui aura donc lieu à domicile en février prochain. Un coup dur que Bruno Genesio anticipe déjà.

« Nabil ratera le prochain match en Ligue des champions mais j'ai la chance d'avoir un effectif de qualité, de quantité. Ça fait partie des aléas de la compétition. On fera le maximum », a prévenu l’entraineur lyonnais, conscient qu’un tel manque n’était pas évident à combler. D’ici là, Bruno Genesio va forcément devoir travailler la solution de remplacement, et peut-être relancer un Moussa Dembélé qui ne parvient pas encore à apporter tout ce que l’OL attendait à son sujet.