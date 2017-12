OL : Genesio ne sait plus quoi faire avec Ndombélé

Dans : OL, Ligue 1.

L’élimination en Coupe de la Ligue a permis de faire le tri, et certains remplaçants habituels ne sont certainement pas proche de rejouer dans les prochaines semaines. Néanmoins, en ce qui concerne les joueurs régulièrement utilisés, des questions tactiques majeures se posent pour Bruno Genesio. L’entraineur lyonnais hésite énormément sur la tactique à employer ce dimanche face à Marseille, et plus généralement sur le reste de la saison. Il l’avait récemment confié en conférence de presse, son envie de changer de système est toujours d’actualité, surtout avec la blessure de Bertrand Traoré. L’entraineur lyonnais, plutôt satisfait des prestations de Tanguy Ndombélé, peine toutefois à l’inclure dans son futur système, où il fait confiance à Houssem Aouar et Lucas Tousart.

Selon L’Equipe, Genesio songerait à revenir à un 4-4-2 en losange, qui permettrait aux trois milieux de prendre place et à Fékir de jouer en numéro 10, même si le duo offensif Memphis-Mariano laisse quelques doutes. Un autre retour, celui au 4-3-3, pourrait aussi permettre d’aligner les trois milieux, mais décalerait Fékir sur la droite, ce qu’il n’apprécie pas du tout. Reste la conservation du 4-2-3-1, qui obligerait Genesio à se priver de Ndombele pour garder Aouar dans le sens du jeu en milieu défensif, ou bien un 4-2-3-1 avec Aouar en faux ailier, ce qui libérerait une place pour Ndombele dans l’axe. Un petit casse-tête pour l’entraineur lyonnais, dont les choix sont très attendus pour ce choc face à l’OM.