OL : Genesio hué à Lyon, une énorme injustice

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En poste à Rennes depuis plus d’un an, Bruno Genesio fait le bonheur du club breton, actuel quatrième de Ligue 1.

Ce week-end, le Stade Rennais est revenu à un petit point de l’Olympique de Marseille. Au pied du podium, les hommes de Bruno Genesio sont indiscutablement l’équipe en forme du haut de classement, ce qui laisse espérer de grandes choses à Rennes dans cette fin de saison. En plus de viser une place en coupe d’Europe via la Ligue 1, le Stade Rennais tentera de faire bonne impression en Europa Conférence League avec un choc contre Leicester en huitième de finale. Au cours d’un entretien accordé à RMC avant ce match, le directeur sportif Florian Maurice a justement mis en avant le travail de son entraîneur Bruno Genesio. Et tandis que les deux hommes ont collaboré à Lyon avant de rejoindre Rennes, Florian Maurice a regretté que son entraîneur ait été si décrié lorsqu’il était sur le banc de l'Olympique Lyonnais.

Genesio fait taire les détracteurs à Rennes

[#SRFCSCO]



Un but de plus pour 𝗚𝗮𝗲̈𝘁𝗮𝗻 𝗟𝗮𝗯𝗼𝗿𝗱𝗲, son 1⃣6⃣ème avec les Rouge et Noir. 🎯🔥



🎥 Le résumé du match est à retrouver ici ⤵ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) March 7, 2022

D’autant que cela était totalement injuste selon lui. « Je suis très heureux pour lui car il mérite ce qui lui arrive. Même les résultats qu'il a eus à Lyon ont été très bons. Malheureusement, il a été décrié très rapidement, même quasi immédiatement lorsqu'il a pris l'équipe première. Je trouve que c'est un délit de faciès tout ce qui s'est passé car les résultats étaient là. Il a su remplir les objectifs fixés quasiment à chaque fois » analyse Florian Maurice au micro de la radio avant de poursuivre. « Genesio revanchard avant OL-Rennes ce week-end ? Non je ne crois pas. Je pense qu'il a simplement envie que le Stade Rennais aille à Lyon en étant sûr de sa force pour aller chercher le meilleur résultat possible. Evidemment, retourner à Lyon, là où on a joué, où on a été formé, où on est né, ce sera particulier mais je ne crois pas qu'il y aura de revanche » a estimé Florian Maurice, ravi de la réussite actuelle de son entraîneur et qui espère que cela se confirmera cette semaine avec deux gros matchs face à Leicester en coupe d’Europe puis à Lyon en Ligue 1.