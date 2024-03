L'OL dopé au mercato, il répond aux accusations

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Après un mercato d'hiver très ambitieux, l'Olympique Lyonnais s'est redressé et peut même encore croire à un ticket européen via la Ligue 1. Certains accusent l'OL d'avoir abusé.

Sur les réseaux sociaux, des supporters de plusieurs clubs qui jouent essentiellement le maintien en Ligue 1 reprochent à l'Olympique Lyonnais d'avoir totalement pipé les dés en investissant plus de 60 millions d'euros durant la dernière période des transferts. Il est vrai que John Textor a réalisé un investissement majeur, comme il l'avait annoncé à l'automne lorsque son club était dernier du Championnat. Au point même que l'OL est devenu le club le plus dépensier en janvier 2024 en recrutant sept joueurs, dont notamment Nemanja Matic ou bien encore Saïd Benrahma. Forcément, les discussions se sont rapidement tendues sur X (anciennement Twitter) où il est difficile d'échanger des arguments sans que cela tourne au carnage. David Friio estime que ces accusations sont fallacieuses et il a tenu à y répondre sans se défausser.

L'OL n'a pas triché sur le marché des transferts

Invité de la chaîne télé de l'Olympique Lyonnais, le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais a sifflé la fin de la récréation sur ce supposé dopage de l'OL au mercato d'hiver. « Je réponds à ces critiques en disant qu’il y a des règles au mercato et qu’on peut imaginer que ce mercato d’hiver correspond plutôt à un mercato d’été. C’est une période assez difficile en hiver, car on ne peut pas faire les mêmes signatures qu’en été où on a plus de temps pour les approches et les négociations. Lors de l’été 2023, nous avions été restreints (Ndlr : par la DNCG), maintenant les règles sont les règles, et nous les suivons. Depuis le mois du décembre jusqu’au 2 février, nous n’avons pas dormi beaucoup, c’est du 24 sur 24. On vit ensemble dans le bureau, dans un mercato une heure fait la différence. C’est le timing qui compte, et pour ça John Textor a été fantastique, car le décalage horaire était énorme pour lui », a confié le dirigeant arrivé de l'Olympique de Marseille l'été dernier. De quoi mettre fin à ce débat.