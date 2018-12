OL : Genesio annonce le nom de la prochaine pépite

Dans : OL, Ligue 1.

Arrivé en provenance de Dakar Sacré Cœur en 2017, Ousseynou Ndiaye est doucement en train de se faire un nom à l’Olympique Lyonnais. Parfois appelé dans le groupe professionnel par Bruno Genesio, le milieu offensif de 18 ans a d’ailleurs reçu les éloges de son entraîneur. Interrogé sur la progression du Sénégalais, Bruno Genesio a vanté l’ascension de ce dernier, lequel a notamment progressé techniquement et physiquement au cours des derniers mois selon le coach rhodanien.

« C’est sa deuxième saison ici. Il a beaucoup progressé et il s’entraine souvent avec nous. Il devrait très vite signer un contrat. C’est un joueur d’avenir. Il a progressé techniquement et physiquement aussi. Il n’est pas loin du niveau de la Ligue 1. Avec Maxence Caqueret, ce sont des joueurs qui sont à la porte du groupe pro. Oumar Solet, Lenny Pintor sont aussi dans ce cas » a notamment expliqué Bruno Genesio, qui n’a jamais hésité à lancer des jeunes dans le grand bain à l’Olympique Lyonnais. Et qui pourrait continuer à le faire avec des joueurs tels que Ndiaye et Caqueret d’ici la fin de la saison.