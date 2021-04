OL : Galtier entraîneur de Lyon, il l'annonce !

Dans : OL.

Aux commande de Lille, qui est en tête du classement de Ligue 1, Christophe Galtier a nié avoir des contacts avec Jean-Michel Aulas. Mais certains sont persuadés qu'il succèdera à Rudi Garcia à Lyon.

La semaine passée, l’entraîneur de Lille avait fermement démenti une rumeur qui faisait déjà de lui le futur coach de l’Olympique Lyonnais, Christophe Galtier s’offusquant qu’on puisse prétendre qu’il s’était déjà entretenu sur ce sujet avec Jean-Michel Aulas. La pression est donc retombée concernant la possible succession de Rudi Garcia, lequel arrive en fin de contrat avec l’OL sans qu’une prolongation ne lui soit offerte. Mais ce samedi, dans sa chronique pour RTL, Florian Gazan est lui clairement persuadé que le coach lillois bluffe et qu’il va bel et bien s’installer sur le banc de l’Olympique Lyonnais la saison prochaine quoi qu'il dise actuellement.

Avec malice, mais persuadé que l’affaire va se faire, Florian Gazan explique les raisons de son annonce. « Christophe Galtier, je vous parie que la saison prochaine il ne sera plus à Lille mais à Lyon. Les supporters lyonnais vont se réjouir car ils vont récupérer le meilleur coach de la saison 2019, élu par ses pairs, un titre qu’il n’a pas perdu, ni gagné, puisqu’il n’a pas été attribué l’an dernier. Mais il va le récupérer cette année tant il a démontré son talent à la tête du 4e budget de Ligue 1 (…) Galtier le sait, battre le PSG dans la course au titre, ça se produit tous les 3 ou ans et ça sera donc compliqué surtout avec Lille, un club qui revend ses meilleurs joueurs dès qu’il le peut, c’est son modèle économique. Après Saint-Etienne et Lille, sans faire injure à ces deux clubs, Lyon c’est un cran au-dessus pour un coach. Galtier avait été l’adjoint de Perrin à l’OL pour le dernier titre de champion pour Lyon, alors pourquoi ne pas ajouter quelques lignes à son palmarès et à celui de l’OL. Malgré son étiquette verte, puisqu’il est resté sept ans dans le Forez, les supporters lyonnais sont prêts à faire de «Galette » leur roi », lance le consultant de RTL.