OL : Fou de rage pour Fekir, Aulas interpelle la LFP

Dans : OL, Ligue 1.

Alors que la Ligue de Football Professionnel a décidé de maintenir le carton jaune de Nabil Fekir, Jean-Michel Aulas promet de ne pas se laisser faire.

Jeudi, la commission de discipline de la LFP a tranché en défaveur de Nabil Fekir et de l'Olympique Lyonnais. Lors du dernier match de championnat des Gones face à Montpellier (1-1), le capitaine rhodanien avait écopé d'un carton jaune pour une simulation face à Benjamin Lecomte dans la surface héraultaise, en seconde période, quand l'OL gagnait 1-0. Une sanction jugée sévère, certains suiveurs estimant même que Monsieur Letexier s'était trompé, malgré l'aide de la VAR, vu qu'un penalty pour Lyon aurait pu être sifflé. Sauf qu'au final, cet avertissement a bel et bien été confirmé par la Ligue. « Après visionnage des images et lecture du rapport de l'arbitre, la commission de discipline décide de maintenir le carton jaune de Nabil Fekir », explique l'instance disciplinaire.

De quoi faire bondir Jean-Michel Aulas... « Tout simplement absurde. L'arbitre qui fait un rapport pour confirmer sa propre décision alors que l’image montre l’inverse. L’OL fera appel », a rapidement lancé, sur Twitter, le président lyonnais, furieux, qui ne lâchera donc pas l'affaire aussi facilement, ne serait-ce que pour montrer que Fekir n'est pas « un tricheur ».