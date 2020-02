OL : Focalisé sur Lyon, Genesio compose un 11 de fou

Dans : OL.

Toujours amoureux de l’Olympique Lyonnais, Bruno Genesio a composé un onze de rêve 100 % Gones. Une équipe forcément séduisante sur le papier.

Inutile de chercher Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou d’autres légendes du ballon rond. Cette fois, l’émission de TF1 Téléfoot a demandé à son invité de composer une équipe assez spéciale. En effet, Bruno Genesio a dû choisir onze joueurs passés par son club de coeur. C’est donc une formation 100 % Olympique Lyonnais que le technicien a présentée à nos confrères, avec tout d’abord Grégory Coupet dans la cage. « Forcément, il y en aura beaucoup de cette époque-là », a prévenu l’ancien entraîneur des Gones, qui fait évidemment référence à la période 2002-2008, celle durant laquelle le club rhodanien a été sacré champion de France pendant sept saisons consécutives.

Confirmation avec le choix de ses latéraux, Anthony Réveillère à droite et Eric Abidal à gauche. Puis avec la charnière centrale composée des Brésiliens Cris et Caçapa. « Alors au milieu ça va être compliqué », a enchaîné Genesio, qui aurait pu citer pas mal de joueurs. Mais finalement, Michael Essien, Corentin Tolisso et Juninho sont les heureux élu. Enfin, pour animer le secteur offensif, le coach du Beijing Guoan a aligné Hatem Ben Arfa en numéro 10, derrière les attaquants Alexandre Lacazette et Karim Benzema, « même si ce n'est peut-être pas très complémentaire ». A noter que Genesio ne s’est pas nommé entraîneur de ce 4-4-2 en losange, lui qui a plutôt choisi Gérard Houllier.

Le onze lyonnais de rêve de Genesio : Coupet - Réveillère, Caçapa, Cris, Abidal - Juninho, Essien, Tolisso - Ben Arfa - Benzema, Lacazette. Entraîneur: Houllier.