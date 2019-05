OL : Florian Maurice craque pour ce buteur, Lyon s'active

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, LOSC, Monaco.

Le mercato sera assurément très mouvementé à l’Olympique Lyonnais, où les priorités seront de recruter un milieu de terrain pour combler le probable départ de Tanguy Ndombele et un défenseur pour apporter une réelle concurrence à Marcelo. Mais avec Florian Maurice dans ses rangs, l’OL compte un recruteur chevronné, capable d’anticiper les besoins du futur entraîneur. Ainsi, le responsable de la cellule de recrutement des Gones a avancé ses pions dans le dossier d’un jeune attaquant de 19 ans, informe Radio-Scoop.

Il s’agit d’Andreas Skov Olsen, dont le nom a déjà été associé à l’Olympique Lyonnais il y a deux semaines. Le média explique que Florian Maurice, qui a assisté au match France Espoirs – Danemark Espoirs le 24 mars dernier a craqué pour le talent de ce jeune attaquant auteur de 19 buts en 26 matchs de championnat avec Nordsjaelland. « Buteur et décrit comme spectaculaire, l'international Espoirs danois est donc pisté par l'OL, mais aussi par Monaco, Lille et des clubs étrangers » précise Radio-Scoop. Autant dire que Lyon devra terrasser une rude concurrence pour s’offrir le buteur danois au mercato. Mais l’intérêt des Gones est bel et bien réel…