OL : Fini de rigoler, Dembélé promet un vrai Lyon contre Paris

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Le choc de la sixième journée de Ligue 1 sera plus important pour l’Olympique Lyonnais que pour le Paris Saint-Germain.

Tout simplement parce que le club rhodanien a plus besoin de points que son rival de la capitale. Suite à un début de saison mitigé, avec deux victoires, une défaite et deux nuls en championnat, l’OL n’a déjà plus le droit à l’erreur, surtout après la timide prestation face au Zenit en Ligue des Champions (1-1). Mais que les supporters des Gones se rassurent, Lyon va assurer le spectacle contre le PSG dimanche au Groupama Stadium, comme toujours face aux gros bras de la L1. C’est en tout cas l’annonce faite par Moussa Dembélé.

« Mardi, on a manqué de justesse technique face au Zenit. J’ai regardé le match du PSG face au Real. On sait que c’est une grosse équipe. Ils progressent. Il va falloir faire une grosse prestation. Il faut rester concentré. C’est à nous d’imposer notre jeu dimanche. Le match est important, on va tout faire pour prendre les trois points. Le championnat sera encore long derrière. Face à Paris, il faut avoir beaucoup d’envie et de discipline. Ça ne va pas être facile, mais on est confiant et sûr de nos qualités. Je ne suis pas frustré, c'est à moi de m'adapter, de me rendre disponible et de bien gérer le peu de ballons que je reçois. J'ai de la liberté, mais j'essaye de rester au plus près de la surface. Je n'ai pas de consignes particulières », a lancé, en conférence de presse, le buteur de l’OL, qui avait participé à la victoire de Lyon contre Paris la saison dernière, la deuxième de suite à domicile depuis 2017. L’équipe de Sylvinho n’aura donc qu’un seul objectif dimanche : gagner pour allonger cette énorme série contre le champion de France en titre.