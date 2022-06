OL : Feyenoord résiste à Lyon pour Tyrell Malacia !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Désireux de compenser le départ d’Emerson, de retour de prêt à Chelsea, l’OL a flashé sur Tyrell Malacia.

Auteur d’une double confrontation très solide contre l’Olympique de Marseille en demi-finale d’Europa League Conférence, Tyrell Malacia est sans conteste l’un des joueurs à suivre au poste de latéral gauche pour les années à venir. Du haut de ses 22 ans, le latéral néerlandais a le profil idéal pour s’adapter au jeu de Peter Bosz avec un gros volume de course, des qualités défensives au-dessus de la moyenne et une très grosse présence dans le secteur offensif. A en croire les informations délivrées il y a quelques jours par Foot Mercato, les dirigeants de l’Olympique Lyonnais ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt auprès du Feyenoord pour s’attacher les services de Tyrell Malacia. Mais il ne sera pas simple de rafler la mise car selon la presse néerlandaise, le récent finaliste de l’Europa League Conférence tient à sa jeune pépite.

Deux offres de l'OL refusées pour Malacia ?

Et pour preuve, Feyenoord a d’ores et déjà refusé deux offres fermes de la part de l’Olympique Lyonnais pour le transfert de Tyrell Malacia, ce qui prouve à quel point il sera difficile pour le club rhodanien de rafler la mise. Jean-Michel Aulas, Vincent Ponsot, Bruno Cheyrou et Peter Bosz peuvent commencer à activer leurs plans B. A priori, il ne sera pas simple de faire céder Feyenoord pour Tyrell Malacia, sous contrat avec le club néerlandais jusqu’en juin 2024 et dont la valeur marchande est d’ores et déjà estimée à plus de 10 millions d’euros. Reste maintenant à voir si l’Olympique Lyonnais, qui tient à recruter un latéral gauche au profil offensif lors de ce mercato, sera prêt à monter au-delà des deux premières offres pour rafler la mise. Dans le couloir droit en revanche, l’OL n’aura pas besoin de recruter dans la mesure où Peter Bosz estime que Malo Gusto a le profil idoine pour s’adapter à son style de jeu.