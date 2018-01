OL : Ferri veut partir au mercato, ce choix fort le confirme

Dans : OL, Mercato.

Barré par la concurrence à l’Olympique Lyonnais, Jordan Ferri (25 ans) n’a débuté qu’un seul match de Ligue 1 cette saison.

La statistique suffit pour comprendre les envies de départ du milieu de terrain. Et ce même si l’entraîneur Bruno Genesio aimerait conserver celui qui reste l’un des cadres de son effectif. De toute façon, le président Jean-Michel Aulas serait favorable à son départ afin de privilégier l’éclosion de la recrue estivale Pape Cheikh Diop. Le joueur formé à Lyon a donc pris une décision importante pour son avenir.

Selon Radio Scoop, Ferri a choisi de se séparer de son agent Eric Castagnino pour confier ses intérêts à Jean-Pierre Bernès, comme l’avait fait l’indésirable Clément Grenier l’été dernier. Autant dire que le natif de Cavaillon a mis toutes les chances de son côté pour trouver une bonne porte de sortie. A priori, ça ne sera pas trop compliqué puisqu’il avait recalé Nantes et Toulouse au dernier mercato estival. Plus récemment, le Stade Rennais et Fenerbahçe auraient coché son nom.