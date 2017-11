OL : Fekir vendu au mercato ? Aulas fixe une énorme condition

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Nabil Fekir est indiscutablement l'homme en forme du côté de l'Olympique Lyonnais, au point même d'avoir été logiquement convoqué par Didier Deschamps en équipe de France pour ls deux matches amicaux à venir contre le Pays de Galles et l'Allemagne. Ce retour au sommet de Nabil Fekir n'étonne pas réellement Jean-Michel Aulas, lequel a toujours dit tout le bien qu'il pensait du capitaine de l'OL.

Mais, après les départs d'Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, la perspective d'une vente possible de Nabil Fekir lors du prochain mercato pourrait faire trembler les supporters de l'Olympique Lyonnais. S'il ne rejette pas cette perspective, le président de l'OL pose cependant une condition assez musclée. « Nabil m’a surpris en bien. Même si j’avais espéré qu’il soit ce qu’il est devenu. Bruno a eu une bonne intuition. On en avait parlé avant. J’ai de toute façon toujours apprécié l’homme et le footballeur. J’avais dit avant sa blessure que c’était notre Messi. Je ne regrette pas de l’avoir dit même si ça avait suscité quelques moqueries à l’époque. L’intérêt du Barça ? On va tout faire pour qu’il reste le plus longtemps possible. Maintenant, on sait que les années de coupe de Monde c’est toujours un peu particulier. S’il marque un but en finale, ça va être dur de le retenir… », lance dans Le Progrès, avec un brin de malice, Jean-Michel Aulas.