OL : Fekir intransférable...avant le Mondial, Aulas est clair

En marge de l'inauguration officielle du musée de l'Olympique Lyonnais, qui avait lieu ce lundi au Groupama Stadium, Jean-Michel Aulas a été interrogé sur l'imminence d'un transfert de Nabil Fekir et d'un possible rendez-vous dès cette semaine avec les Reds sur ce sujet. L'occasion pour le président de l'OL de nier ce meeting avec le récent finaliste de la Ligue des champions, Jean-Michel Aulas renvoyant tout cela à après le Mondial...ou à jamais.

« Nabil Fekir a un passé à l’Olympique Lyonnais et il a un futur. On essaye toujours d’aller dans le sens des joueurs. On l’écoutera attentivement. Je serai ce lundi à France-Irlande où il va jouer avec l’équipe de France. C’est une grande fierté pour nous d’avoir un pur talent de la formation en sélection. On en saura surement plus après la Coupe du Monde. Mais pour le moment, c’est un joueur lyonnais et on en est très fiers. Je n’ai pas de rendez-vous prévu avec les dirigeants de Liverpool. Il n’y a pas du tout d’urgence. On est parfaitement serein. Si Nabil souhaite jouer la Champions League dans le Groupama Stadium l’année prochaine, on sera ravi », a indiqué le président de l'Olympique Lyonnais en réaction aux dernières rumeurs sur le capitaine de son club.