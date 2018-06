OL : Fekir et son agent à Liverpool pour un accord ce dimanche ?

Dans : OL, Mercato, Premier League, Ligue 1.

Après la victoire contre l'Italie, vendredi soir à Nice, Didier Deschamps a laissé le week-end libre aux internationaux tricolores, et donc à Nabil Fekir. Et selon Romain Collet-Gaudin, journaliste pour Canal+ et Eurosport, le capitaine de l'Olympique Lyonnais ne va pas rester dans son transat pour se reposer ce dimanche. En effet, RCG affirme que Nabil Fekir et Jean-Pierre Bernès, son représentant, devraient être dans les prochaines heures dans un avion à destination de Liverpool afin de négocier les ultimes éléments du futur contrat de Nabil Fekir avec les Reds.

Et si ces discussions aboutissent rapidement, le joueur de l'OL pourrait même subir les examens médicaux nécessaires à la signature de son contrat, laquelle n'interviendra évidemment pas ce dimanche, le mercato n'étant pas encore officiellement, même si l'Olympique Lyonnais peut officialiser l'accord avec Liverpool. Cette révélation sur l'imminence d'un deal est évidemment à prendre avec des pincettes, mais cela fait des semaines que l'OL et Liverpool semblent discuter d'une telle opération.