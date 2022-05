OL : Fekir et le Betis, Aouar vise plus haut

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

A un an de la fin de son contrat, Houssem Aouar ne sera pas retenu par l’Olympique Lyonnais cet été. Une situation dont le Betis Séville aimerait profiter. Mais le milieu de terrain ne montre pas un grand enthousiasme et préfère attendre un courtisan plus prestigieux.

Le but décisif d’Houssem Aouar à Clermont (2-1) samedi ne suffira pas pour tout effacer. Cette saison, le milieu de l’Olympique Lyonnais a souvent déçu. A tel point que le Gone a fini par perdre sa place de titulaire sous les ordres de Peter Bosz. On est loin du talent qui avait ébloui l’Europe lors du Final 8 de la Ligue des Champions en 2020. A l’époque, on évoquait l’intérêt de clubs comme la Juventus Turin, Arsenal voire Manchester City.

Retour sur le dernier match de la saison, #CF63OL (1-2), avec les buts de @MDembele_10 et @HoussemAouar. 🔴🔵 pic.twitter.com/yisXLngSCR — Olympique Lyonnais (@OL) May 23, 2022

Autant dire que ces formations ne reviendront pas à la charge cet été. Houssem Aouar a beau se retrouver à un an de la fin de son contrat, le calibre de ses courtisans sera logiquement inférieur. La preuve, Foot Mercato affirme que le Betis Séville apprécie beaucoup son profil. Un départ au club andalou serait l’occasion pour le Français de disputer l’Europa League la saison prochaine, et de retrouver son ancien coéquipier Nabil Fekir au sein d’une équipe joueuse.

Aouar attend un grand d'Europe

Seulement voilà, nos confrères laissent entendre qu’Houssem Aouar n’est pas très emballé à l’idée de rejoindre le cinquième de Liga. Le pur produit lyonnais a bien l’intention de partir cet été, mais préfère pour le moment attendre en espérant des approches de clubs plus prestigieux. Pas sûr que le milieu polyvalent reçoive le coup de fil espéré dans les mois à venir. En tout cas, son ambition ne fera pas les affaires de l’Olympique Lyonnais qui, malgré la nécessité de vendre pour se reconstruire, devra sûrement patienter si Houssem Aouar s’entête à rêver d’un grand d’Europe.