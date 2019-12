OL : Fâché avec Rudi Garcia ? Reine-Adélaïde détruit la rumeur

Dans : OL.

Jeff Reine-Aléaïde a joué samedi à Strasbourg son premier match de Ligue 1 en intégralité avec Lyon, marquant même le but de la victoire. Mais l'international Espoirs de l'OL a démenti un éventuel souci entre lui et Rudi Garcia.

Jeff Reine-Adélaïde n’a aucun problème avec l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais et a tenu à le faire savoir ce lundi, à la veille d’un important OL-Lille au Groupama Stadium. Sorti à la pause contre l’OM, puis remplacé en première période contre Nice, l’ancien angevin estime que Rudi Garcia a fait les choix qu’il estimait être les plus rentables pour son club. Plutôt que d’alimenter les rumeurs qui circulaient sur sa possible colère de ne pas avoir la confiance du coach rhodanien, Jeff Reine-Adélaïde a au contraire reconnu qu’il avait eu un peu de retard à l’allumage.

Et le milieu de terrain de plaider coupable, ou presque. « Le coach me parle beaucoup. Cela me fait du bien. Il apporte des réponses à mes questions. Il fait en sorte que je m’améliore. On trouve, par exemple, que je me place mal sur le terrain. On essaye de rectifier cela. On travaille mes points forts et mes points faibles. Quand on est footballeur, c’est une remise en question perpétuelle. Si le coach m‘a sorti c’est qu’il avait ses raisons, a confié Jeff Reine-Adélaïde, qui admet qu’il a eu besoin d’un peu de temps pour digérer physiquement et techniquement son transfert du SCO à l’Olympique Lyonnais lors du dernier mercato. J’ai commencé timidement mais ça va de mieux en mieux. J’avais besoin d’un temps d’adaptation. Il fallait que je progresse sur certains points. Je suis conscient de mes qualités, mais nous avons un groupe performant. La concurrence est saine. Il faut batailler avec soit même. Quand on est joueur, nous devons travailler, rester après les entrainements pour s’améliorer. Pour être performant, il faut que je reste moi-même. »