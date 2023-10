OL ‍: Fabio Grosso et les joueurs, déjà la révolte ‍?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Fabio Grosso n’a toujours pas gagné le moindre match à la tête de l’OL et il semblerait que les relations ne soient pas aussi fluides que cela était espéré entre certains joueurs et le nouveau coach de Lyon.

« Les joueurs qui veulent progresser m’adorent, les autres me détestent. Les choses que l’on décide de faire bien, on doit bien les faire. Après il faut choisir de les faire ou pas ». Au début de son mandat, Fabio Grosso a été très clair avec les joueurs de l’Olympique Lyonnais et depuis, l’entraîneur lyonnais n’a pas hésité à piquer ses joueurs que ce soit individuellement ou collectivement. Certains de ses choix ont également été très forts, comme celui de mettre Rayan Cherki sur le banc face à Lorient et de ne le faire entrer que lors des cinq dernières minutes. Les grands discours et les choix forts de Fabio Grosso trouvent un écho plutôt positif chez les supporters mais pour l’instant, les résultats ne suivent pas. Et comme souvent dans ce genre de situation, les joueurs s’interrogent… et s’agacent. C’est précisément ce qui est en train de se produire dans la capitale des Gaules selon Razik Brikh, journaliste pour le site Olympique & Lyonnais.

« On va être transparents, il y a beaucoup de joueurs de l’OL qui commencent à râler par rapport aux propos tenus par Fabio Grosso en conférence de presse, par rapport aussi à certains de ses choix » a révélé le journaliste dans l’émission Tant qu’il y aura des Gones. Également présent en plateau, l’ex-gardien du club rhodanien Nicolas Puydebois a réagi et selon lui, cette réaction des joueurs ne posera pas de problème… à condition que John Textor et l’ensemble de l’état-major de l’OL soutienne Fabio Grosso à 100 %, peu importe les remous qui se produisent dans le vestiaire.

Un début de clash entre Grosso et les joueurs de l'OL ?

« On les bouscule, ça les réveille ! Ca y est, ils sortent de la couette et du confort. Il faut arrêter un peu, je ne suis pas surpris par ce qu’il se passe. Il faut que l’institution soit aussi forte pour soutenir Grosso et s’il faut sortir certains joueurs en les mettant en réserve, qu’on le fasse. L’intérêt supérieur de l’OL va au-delà des états d’âme des uns et des autres » a mis en garde Nicolas Puydebois, à fond derrière Fabio Grosso et qui espère que l’entraîneur de l’OL sera soutenu par tout un club dans ses choix et dans ses décisions. Et cela même s’il en vient à écarter plus durablement un joueur comme Rayan Cherki par exemple.