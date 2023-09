OL ‍: Fabio Grosso arrive, les Lyonnais sont à genoux

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Le profil de Fabio Grosso, désormais favori pour succéder à Laurent Blanc comme entraineur de l'OL, fait un carton plein chez les suiveurs du club lyonnais.

Toutes proportions gardées car la situation du club n’est pas optimale, mais la perspective de voir Fabio Grosso être le futur entraineur de l’Olympique Lyonnais a mis les Lyonnais en transe. Son passé de joueur du club qui a su garder une bonne image dans une période où l’OL luttait encore pour le titre, sa petite mais précieuse expérience d’entraineur en Italie, et les avis à son sujet des suiveurs du Calcio, incitent les suiveurs du club rhodanien à un certain optimisme. Contrairement à Frank Lampard ou surtout Gennaro Gattuso, c’est une piste qui fait l’unanimité au sein de l’organigramme de l’OL, et chez les supporters. Les cris d’orfraie poussés sur les réseaux sociaux devant la possibilité de voir l’ancien milieu défensif du Milan AC débarquer en étant simplement poussé par Jorge Mendes, ont pesé. Résultat, la candidature de Fabio Grosso est nettement plus appréciée.

Profil humain et technique validé à Lyon

Beaucoup d'atouts chez Grosso, même s'il reste encore un jeune coach. Son Frosinone de l'an passé était hyper équilibré, une vraie machine. Et puis vraiment un super mec, pour qui l'OL compte bcp (ah quand il a mangé des pizzas au milieu des supps après les matchs à Gerland 🥰) https://t.co/myHVKzq5g5 — Thomas Lacondemine (@Tlacondemine) September 13, 2023

Suiveur de l’OL pour L’Equipe, Vincent Duluc n’a pas caché que cette piste lui convenait. « Il n’a aucune référence d’entraîneur d’un club de ce statut, mais il connaît l’OL, il a laissé le souvenir d’une grande classe et je suis plutôt curieux de voir ça, pour tout dire », a livré le journaliste, qui a été suivi largement dans ce type d’analyse. « Beaucoup d'atouts chez Grosso, même s'il reste encore un jeune coach. Son Frosinone de l'an passé était hyper équilibré, une vraie machine. Et puis vraiment un super mec, pour qui l'OL compte bcp (ah quand il a mangé des pizzas au milieu des supps après les matchs à Gerland) », livre de son côté Thomas Lacondemine, ancien journaliste du Progrès de Lyon. « Grosso c'est bcp de choses positives sur son travail à Frosinone que ce soit niveau jeu et résultat et une bonne personne. Tu n'as plus tes premiers choix mais je prends 1000 fois, surtout s'il vient avec son staff », explique de son côté Yannis, du club des 5. « Connaît la maison et la Ligue 1, parcours d’entraîneur en progrès avec un dernier passage en réussite, à l’air plus intéressant dans le jeu, monsieur Fabio Grosso veuillez apposer votre signature sur ce contrat s’il vous plaît », termine de son côté, le célèbre steamer supporter Zach Nani, qui valide cette piste comme beaucoup des suiveurs de l’OL.