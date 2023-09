OL ‍: Fabio Grosso arrive en force, Textor a tout prévu

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Fabio Grosse va être le nouvel entraineur de l'OL, et il compte venir avec tout son staff. Il va y avoir de l'effet domino, mais John Textor a déjà planifié cela avec ses autres clubs.

Attendu ce vendredi à Lyon, Fabio Grosso va préparer son arrivée dans la capitale des Gones. L’entraineur italien est l’élu pour le poste d’entraineur et John Textor a arrêté son choix, validé par l’ensemble du club, et même par les supporters qui ont l’air d’être très écoutés sur les réseaux sociaux. L’ancien joueur de l’OL fait l’unanimité et la légende lyonnais Juninho a aussi validé ce profil et cet homme qui a toujours oeuvré pour le bien du groupe quand il était défenseur, champion du monde avec la Nazionale au passage. « Il était toujours attentif à l'ambiance qui régnait dans notre groupe. Il avait une mentalité de vainqueur et une réflexion très intelligente sur le jeu », a notamment livré l’ancien numéro 8 de l’OL. Un effet d’annonce prometteur donc même s’il reste des derniers détails à régler. Ce sera le cas dans les jours à venir puisque le timing de l’Italien a été confirmé. Il arrivera bien vendredi à Lyon, et discutera encore de la composition de son staff.

4 ou 5 adjoints pour Grosso à l'OL

C’est une grande nouveauté pour l’OL, mais Fabio Grosso compte au moins avoir quatre adjoints de son choix, voire cinq selon L’Equipe, pour mettre en place ce qu’il veut dans un climat où il contrôlerait tout. John Textor a visiblement tout prévu et pourrait envoyer certains membres du staff à Molenbeek pour faire progresser le club belge, même si cela ne fera peut-être pas que des heureux. En tout cas, cette arrivée avec tout un staff technique afin de bousculer les habitudes lyonnaises, est aussi bien vu. Le journaliste Sofiane Zouaoui milite depuis longtemps pour un entraineur qui arrive avec « la cavalerie ». « Il faut un coach qui réclame, je veux un gros lourd. Accepter de bosser les yeux fermés avec ceux en interne, c’est finir bouffé par l’environnement au bout de 3 mois », a expliqué l’intervenant du Club des 5, qui voit son voeu être exaucé avec cette arrive en force de Fabio Grosso et ses collaborateurs, qui ne sont pas encore connus à l’heure actuelle.