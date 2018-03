OL : L'OL se défend après la boycotte de sa conférence de presse !

Dans : OL, Ligue 1.

Ce vendredi après-midi, et après des messages très agressifs à l'encontre des journalistes du Progrès, notamment en utilisant une photo prise dans l'avion du retour de Moscou, les médias ont décidé de ne pas participer à la conférence de presse tenue à deux jours de la réception de Caen au Groupama Stadium. Mais l'OL n'en démord pas et a tenté de justifier dans un communiqué les différentes prises de position de Jean-Michel Aulas sur Twitter.

« L’Olympique Lyonnais a pris note du communiqué des médias qui suivent l’actualité du club mais ne comprend pas la justification de cette décision qui pénalisent les lecteurs, auditeurs et téléspectateurs de ces mêmes médias ! Le club rappelle qu’il respecte le protocole établi par la Ligue en organisant des conférences de presse d’avant-match et regrette que les médias n’aient pas fait preuve aujourd’hui de ce même respect.

L’Olympique Lyonnais dénonce tout esprit malveillant, mensonger ou indigne que l’on prête par erreur à son Président et rappelle que si cette communication apparaît inhabituelle pour certains, elle s’appuie sur 30 ans d’expérience avec pour seul objectif de défendre une Institution et un entraîneur critiqués à tort de façon systématique et souvent excessive.

Le club et son Président continueront de défendre l’Institution et l’entraîneur d’un groupe aujourd’hui 4ème de Ligue 1 et en course pour une participation aux ¼ de finale de l’Europa League, dont ils soulignent une nouvelle fois les résultats tant sportifs qu’économiques et par conséquent la compétence.

L’Olympique Lyonnais souhaite que les résultats cette fin de saison confirment encore les performances « durables » du club tant sur le plan de l’Academy, que de l’équipe féminine et de l’équipe masculine qui participe cette saison pour la 21ème fois consécutive à une coupe d’Europe (fait unique en France) et qui détient le record de matches européens (251) devant Marseille (219) … et le PSG (214).

L’équipe et son entraîneur ont dû faire face à des attaques au caractère excessif de la part du Progrès le jour même du match à Moscou avec cette formule « Même le gâchis à ses limites » qui se voulait prémonitoire d’une éventuelle lourde contre-performance alors qu’il s’agissait du seul match aller des 1/8èmes de finale d’Europa League … finalement remporté 1 – 0 par l’O.L. malgré des conditions très difficiles.

Ces attaques publiques contre les joueurs peuvent avoir pour effet de déstabiliser en particulier les plus jeunes que le Président entend protéger à l’image de l’ensemble de l’Institution, et auxquels il exprime à nouveau sa totale confiance.

Le club aurait trouvé intéressant que ces observateurs expliquent la préparation exceptionnelle mise en œuvre pour ce déplacement avec une logistique ultra professionnelle et très adaptée (séjour court pour lutter contre le décalage horaire et le froid de Moscou), affrètement d’un avion 100 % équipé 1er classe pour l’ensemble de la délégation et permettre aux joueurs de faire la sieste à l’aller et de commencer à récupérer au retour en vue du match contre Caen qui aura lieu dimanche, 60 heures après le retour de Moscou ! Et même un décalage de manière exceptionnelle de la conférence de presse par l’UEFA à 21h30 heure locale pour permettre ce dispositif.



L’Olympique Lyonnais rappelle qu’il a joué de manière extraordinaire à l’extérieur 16 de ces 22 derniers matches ce qui demande indubitablement encore plus de professionnalisme et d’organisation au staff et aux joueurs comme ce fut le cas avec ce déplacement qui permet d’espérer poursuivre l’aventure en Europa League, un an après avoir disputé les ½ finales, tout en espérant toujours terminer la saison sur le podium de Ligue 1.

L’Olympique Lyonnais rappelle aux observateurs qu’ils soient anciens joueurs ou qu’ils soient journalistes professionnels, que son équipe a réussi à gagner à l’extérieur à Nice (qui l’année dernière était cité comme l’exemple à suivre), à St Etienne ou à Monaco en Coupe et qu’il a réussi à battre Paris, Marseille et Monaco en championnat au Groupama Stadium.

L’équipes est jeune, pleine de talent, l’entraîneur est professionnel et discipliné, et ils réclament de la confiance et non pas de la dérision comme cela a pu être le cas et ce qui a entraîné la réaction de protection du Président de l’Institution », indique l’Olympique Lyonnais, qui ne voit rien de choquant dans l'attitude de Jean-Michel Aulas. Compte tenu des réactions à ce communiqué sur Twitter, le message de l'OL passe mal.