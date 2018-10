OL : Etienne Moatti vient au secours de Memphis Depay

Dans : OL, Ligue 1.

Remplaçant contre Angers, Memphis Depay n’a pas digéré ce choix de Bruno Genesio, et il l’a bien fait comprendre à tout le monde après le match.

Désormais, l’incident est clos à Lyon, mais cela continue de susciter bien des réactions, certains se demandant notamment s’il est envisageable de voir débuter, encore une fois sur le banc des remplaçants, le Néerlandais face à Bordeaux. Journaliste à L’Equipe, Etienne Moatti a tenu à défendre celui qu’il considère comme une star, lui donnant totalement raison et estimant qu’il avait raison de vouloir jouer tous les matchs.

« Moi, cela me fait plaisir de voir Memphis Depay avoir cette envie de jouer tous les matchs à Lyon. C’est un joueur de très haut niveau qui est dans le championnat de France. Il a cette envie et cette ambition de jouer tous les matchs, même contre Angers. Cette déclaration me fait plaisir. Je ne le vois pas insulter l’institution dans ces déclarations. Je trouve qu’il devrait jouer tous les matchs car dans un championnat aussi faible, quand on a des stars, on doit les mettre » a confié le journaliste du quotidien national. La preuve si cela était nécessaire que certains observateurs partagent l’avis de Memphis, largement critiqué dans la presse depuis sa sortie médiatique.