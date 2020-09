OL : Et maintenant Lyon pleure Pierre Kalulu !

Dans : OL.

Coup de balai dans la défense de Lyon, avec les départs de Marçal et Rafael, mais aussi celui à venir de Tete, qui va s’engager dans les prochaines heures en faveur de Fulham.

Un nouveau transfert qui ne laisse plus qu’un seul arrière droit dans le groupe, alors qu’il y en avait trois depuis deux saisons. Passer d’un extrême à l’autre ne convient pas du tout à Rudi Garcia, qui a plusieurs fois fait état de son inquiétude devant les départs en masse qui se profilent, et ce sans parler des joueurs majeurs qui commencent à être sérieusement courtisés comme Aouar et Depay. Concernant ce poste d’arrière droit, l’entraîneur de l’OL n’a en tout cas pas digéré le départ pendant l’été de Pierre Kalulu, qui a décidé de ne pas passer professionnel au sein de son club formateur, et de signer pour le Milan AC.

« Dommage que Pierre Kalulu soit parti à Milan car la place était toute prête comme on lui avait promis avec Juninho. Je souhaite bonne chance à Rafa et Kenny. On travaille à droite et on verra dans le groupe de National 2 s'il y a un jeune prometteur. J'attendrais de voir le groupe de la Nationale 2 pour faire des choix », a déploré un Rudi Garcia qui n’a pas forcément une très bonne image auprès des jeunes lyonnais. Malgré les promesses de temps de jeu comme doublure de Léo Dubois, Pierre Kalulu n’a pas voulu attendre, et représente une perte regrettée à Lyon, et pas que par Rudi Garcia.