OL : Et la VAR c’est en option ? L’incroyable pénalty oublié

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Battu par le Benfica Lisbonne ce mercredi soir en rendant à nouveau une copie bien pâle, l’Olympique Lyonnais était pourtant revenu dans le match en seconde période.

Memphis Depay avait égalisé grâce à une bonne période lyonnaise, et l’OL semblait capable de passer devant pour réaliser le gros coup. Avant même l’erreur fatale d’Anthony Lopes qui a coûté finalement la défaite 2-1, une incroyable scène a eu lieu dans la surface de réparation portugaise. Sur un débordement de Bertrand Traoré, Moussa Dembélé a sprinté vers le centre pour pouvoir récupérer une éventuelle passe de son coéquipier, avant de se faire faucher par un défenseur portugais. En temps réel, le doute était permis et c’est pour cela que l’arbitre a demandé quelques secondes de délai afin de se faire aider par la VAR.

Le ralenti apparaissait alors flagrant avec cette faute en pleine course qui devait déboucher sur un pénalty. Mais surprise, le jeu reprenait comme si de rien n’était, flouant clairement l’OL d’une occasion en or de passer devant. Le règlement est pourtant limpide à ce sujet, car même si Traoré avait trop poussé son ballon, la notion de danger de but n’intervenant pas sur un pénalty, la sanction aurait du tomber. Un coup dur pour l’OL, surtout que la VAR est censée éviter ce genre d’injustice, même si cela n’enlève bien évidemment rien à la prestation d’ensemble des Lyonnais, bien insuffisante encore une fois à Lisbonne.