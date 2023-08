OL ‍: Ernest Nuamah a signé, officialisation ce jeudi

Tout est ficelé pour Ernest Nuamah, qui a signé son nouveau contrat avec l’OL et qui sera officialisé par l’Olympique Lyonnais ce jeudi.

Le mercato laborieux de l’Olympique Lyonnais prend tout d’un coup une autre tournure avec la signature d’un grand espoir du football ghanéen. Fabrizio Romano confirme ce jeudi matin qu’Ernest Nuamah a signé son contrat faisant de lui un nouveau joueur de l’OL. Pour rappel, le Ghanéen de 19 ans s’est engagé jusqu’en 2028 même s’il s’agit d’un prêt avec option d’achat automatique dont le montant bonus compris est estimé à 30 millions d’euros.

En concurrence avec le PSG, l’AC Milan ou encore Tottenham dans ce dossier, l’Olympique Lyonnais s’est montré le plus convaincant auprès du joueur et de son club danois de Nordsjaelland. Après avoir passé la visite médicale avec succès mercredi, Nuamah a signé son contrat en faveur des Gones. L’officialisation, prévue ce jeudi par le club rhodanien, est très attendue dans le camp des supporters qui ne demandent qu’à s’enflammer face aux exploits du joueur en Ligue 1 dans les années à venir.

OL have signed all documents and they're set to unveil Ernest Nuamah as new signing. Medical completed, deal sealed 🔴🔵🇬🇭 #OL



Official statement expected today for 2003 born striker who's joining from Nordsjaelland. pic.twitter.com/U1FBYkXl32