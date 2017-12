OL : Enfin un aperçu de cette fameuse recrue ?

Dans : OL, Ligue 1.

Qualifié en Europa League, deuxième de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais réussit une belle première partie de saison. Le départ des cadres a été bien géré, grâce à un mercato performant et inspiré. Presque totalement puisque l’une des recrues les plus chères du club, Pape Cheikh Diop, n’a pas encore eu sa chance au plus haut niveau. Entre une acclimatation difficile et un enchainement de pépins physiques, l’Espagnol arrivé pour 10 ME en provenance du Celta Vigo a uniquement joué avec la réserve. A Bergame, dans un match où Bruno Genesio devrait faire tourner au milieu, et envisage même de titulariser Jordan Ferri, Diop apparaît pour la deuxième fois dans le groupe. Toutefois, l’entraineur lyonnais s’est montré encore très réservé au sujet de sa possible utilisation.

« Je le vois progresser et je veux lui montrer qu’il est concerné par le projet. C'est le moment. On a confiance en lui, mais c’est un très jeune joueur et je suis prudent et patient », a livré un Bruno Genesio qui ne veut pas griller le natif de Dakar, qui a pourtant, à 20 ans, une cinquantaine de matchs en pro, dont la moitié en Liga, déjà dans son bagage.