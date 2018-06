OL : Encore un coup de théâtre dans le dossier Fékir ?

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Tout proche de rejoindre Liverpool avant le Mondial, Nabil Fékir se voyait déjà sous le maillot des Reds.

Les nombreux fans des Scousers lui souhaitaient déjà la bienvenue et misaient énormément sur l’international français pour faire oublier Coutinho, parti l’hiver dernier au FC Barcelone. Partie remise ou changement de cap, tout semble encore possible dans ce dossier. Même pour Jean-Michel Aulas, persuadé de pouvoir retenir son joueur face aux grosses offres, et même de lui proposer un contrat rehaussé après le marché des transferts. Mais il risque d’être bien difficile de retenir le gaucher pendant tout l’été.

En effet, le Daily Star annonce que Manchester United a suivi de près le dossier Fékir et sa vraie-fausse arrivée à Liverpool, et compte désormais avoir son mot à dire. Le journal britannique se base forcément sur la rencontre entre José Mourinho et Jean-Michel Aulas qui a eu lieu en Russie la semaine dernière. MU a commencé à placer ses pions, et rêverait ainsi de damner le pion à Liverpool dans ce dossier. Reste à savoir si, après les inquiétudes liées à la visite médicale, tout le monde va se prendre au jeu de la surenchère. En tout cas, sur le plan financier, le président de l’OL risque d’y trouver son compte avec MU, qui n’hésite pas à mettre les moyens pour faire venir un joueur quand la cible a été repérée.