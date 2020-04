OL : En procès avec Pierre Ménès, il attaque Aulas et Garcia

Dans : OL.

Ancien assistant de Pierre Ménès est désormais en procès avec ce dernier, Emmanuel Trumer se montre très virulent à l'encontre de Jean-Michel Aulas et Rudi Garcia dans un article sur l'OL.

Au cœur des fêtes de fin d’année, un clash avait opposé Emmanuel Trumer à Pierre Ménès, dont il avait été l’assistant et qui l’avait pistonné afin qu’il bosse sur Canal+. Aux accusations de harcèlement et de racisme, Pierre Ménès avait répondu par une plainte. En attendant de savoir ce que ces affaires donneront, Emmanuel Trumer continue sa carrière d’éditorialiste spécialisé dans le football. Et c’est dans ce cadre qu’il vient de consacrer un très long article à l’Olympique Lyonnais, avec des charges très virulentes à l’encontre de Rudi Garcia, mais surtout de Jean-Michel Aulas dont il remet clairement les compétences en doute.

L’article se veut un vrai réquisitoire contre les décisions du président de l’OL, notamment son choix de recruter Rudi Garcia. « Un dernier titre national acquis en 2012, des choix qui ont mené vers un déclin qui n’en finit pas, un entraîneur dont les initiatives coulent un club pourtant armé sur le plan financier, l’OL est aujourd’hui devenu un club banal du Championnat de France, encore sauvé par le poids de son Président sur les institutions mais dont les performances sont désormais lamentables. Plus de jeu, plus de centre de formation ou presque, Lyon est rentré dans le rang et à l’heure où Jean-Michel Aulas évoque sa succession il serait bon de l’anticiper pour ne pas finir une belle histoire en mascarade totale », attaque Emmanuel Trumer, qui poursuit avec une litanie de critiques violentes contre le président de l’Olympique Lyonnais mais aussi de Rudi Garcia. « Un entraineur capable de couler les finances d’un club phocéen qui continue encore aujourd’hui de payer le passage de Rudi Garcia, sans scrupule mais surtout sans aucune connaissance d’un football moderne qui l’a totalement dépassé », explique ainsi l’auteur de ce pamphlet, qui espère que Jean-Michel Aulas laissera vite sa place à Tony Parker et que ce dernier remettre l'Olympique Lyonnais sur de bons rails.