OL ‍: En plus du foot, Textor va se lancer dans le bâtiment

Nouvel entraîneur, nouveaux joueurs, nouveaux objectifs. L'OL part de loin cette saison avec 1 point en 4 matchs et un groupe remodelé. L'Europe, visé cet été par John Textor, semble difficile à atteindre en l'état. L'OL doit d'abord redevenir un club de haut niveau.

Si dans quelques jours la musique de la Ligue des champions résonnera au Parc des Princes et à Bollaert, on en est encore loin à court terme au Groupama Stadium. Il reste 30 matchs aux Lyonnais mais l'Europe n'a jamais semblé aussi difficile à atteindre. L'OL doit d'abord sortir des bas-fonds de la Ligue 1, étant dernier avec 1 petit point avant de recevoir Le Havre ce dimanche. Les belles promesses de John Textor ont été balayées par un été catastrophique, sur le terrain comme en dehors. L'Américain voulait relancer le club rhodanien cette saison, il devra surtout le rebâtir en profondeur.

Virer Aulas retarde le retour au premier plan de l'OL

C'est le constat posé par Frédéric Piquionne. L'ancien attaquant de l'OL a analysé la situation de son ancien club dans le journal Ouest-France. Il n'a pas ménagé les susceptibilités des supporters concernant le redressement sportif du club lyonnais. Pour lui, cette saison sera rapidement à oublier pour l'OL. Tout est à reconstruire à l'OL avec John Textor et cela résulte sans doute du départ de Jean-Michel Aulas. Pour une question de stabilité, Piquionne aurait laissé en poste l'emblématique président lyonnais.

« On ne sait pas quel sera l’avenir du club, mais il faut déjà retrouver des bases solides. On a parlé jusque-là d’année de transition, mais j’irai plus loin et je parlerai d’année de reconstruction. […] Je pense que ça a été une erreur d’écarter aussi vite Jean-Michel Aulas, mais on a notre vision européenne, pas américaine. Pour avoir joué aux États-Unis, ils tranchent dans le vif, ils sont comme ça. Ils veulent tout de suite faire avec leurs idées », a t-il analysé visiblement pas convaincu par le projet de John Textor. Reste à voir désormais comment l'OL va évoluer avec un encadrement technique et une direction enfin tous choisis par l'Américain.