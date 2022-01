OL : Emerson était bien malade, fin de la rumeur

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Forfait pour raison médicale lors du déplacement de l'Olympique Lyonnais à Troyes, Emerson n'était pas un malade imaginaire.

Tandis que son avenir à l’OL est encore incertain, puisque Chelsea souhaite trouver avec un accord avec Jean-Michel Aulas pour que le défenseur italien puisse revenir de prêt lors de ce mercato d’hiver, Emerson a fait parler de lui sur Canal+ Sport dimanche lors de la diffusion en direct du match entre l’ESTAC et l’Olympique Lyonnais. Evoquant l’absence d’Emerson, le journaliste de la chaîne cryptée s’est ouvertement demandé si ce forfait ne cachait pas des négociations en cours entre l’OL, les représentants du joueur et Chelsea. Tout cela alors que ce lundi RMC affirmait qu’Emerson était tenté par un retour chez les champions d’Europe, mais n’irait pas au clash avec Lyon. Mais, afin de balayer les rumeurs sur la possibilité d’une absence médicale fictive, le défenseur a annoncé via les réseaux sociaux qu’il avait fait l’objet d’un test positif au covid, ce qui expliquait son forfait contre Troyes.

Emerson a le covid, mais il sent bien

« Salut tout le monde, je viens juste pour vous dire que j’ai été testé positif au Covid ce vendredi, et je me sens bien, tout comme le reste de la famille. Merci à tous pour vos messages de soutien, j’espère être de retour dès que possible », a indiqué Emerson, dont la présence vendredi contre l’AS Saint-Etienne au Groupama Stadium est encore incertaine. Peter Bosz espère que son défenseur aura pleinement récupéré au moment de sortir du protocole covid, car Emerson ne sera pas de trop lors d'un derby qui sent la poudre et dont l'importance sera énorme pour les deux équipes, pour des motifs diamétralement opposés.